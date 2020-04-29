Не умер, а просто прячется: СМИ выяснили, куда пропал Ким Чен Ын

Исчезновение из публичной плоскости лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может быть связано не с болезнью, а с желанием обезопаситься от возможного заражения коронавирусом. Такое мнение высказывают официальные лица Южной Кореи и США, пишет The Guardian.

Несмотря на недавние сообщения о том, что Ким пропустил ключевую годовщину после операции на сердце, министр объединения Южной Кореи Ким Ен Чул заявил, что разумно предположить, что он решил не присутствовать в качестве меры предосторожности.

Ким отсутствовал на церемонии 15 апреля по случаю годовщины рождения его деда и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

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"У нас есть разведывательные данные, которые позволяют нам уверенно говорить, что нет никаких необычных признаков (в Северной Корее)", - отметил министр по вопросам объединения Южной Кореи Ким Ен-Чул.

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Американские чиновники сообщили агентству Reuters, что, по их мнению, Кима отвез частный поезд в курортный город Вонсан на восточном побережье, чтобы укрыться от коронавируса.

Ким Ен-Чул отметил, что с середины января было, по крайней мере, два случая, когда Кима почти три недели не видели на публике.

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Лидера Северной Кореи в последний раз видели публично 11 апреля, когда он председательствовал на заседании политбюро партии. С тех пор государственные средства массовой информации не опубликовали ни одной фотографии Кима.

Предположения о том, что Ким находился в Вонсане, появились на выходных после того, как базирующийся в Вашингтоне проект мониторинга Северной Кореи 38 Норт заявил, что он проанализировал спутниковые снимки, показывающие его специальный поезд, припаркованный на местной станции.

На сайте NK News сообщалось, что в этом месяце в этом районе активно использовались прогулочные катера, которые Ким часто использовал.

Северная Корея закрыла границу с Китаем на ранних стадиях вспышки коронавируса, изолировала тысячи людей и сократила публичные мероприятия. Однако наблюдатели скептически относятся к заявлениям, что в стране нет зафиксированных случаев заражения COVID-19.

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Ранее бывший дипломат КНДР сообщил, кто может знать о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

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