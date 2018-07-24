"Не впечатлили": глава МИД Ирана ответил на угрозы Трампа

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что не впечатлен угрозами в адрес своей страны со стороны президента США Дональда Трампа.

"Не впечатлили. Несколько месяцев назад мир стал свидетелем еще большее резких пустых угроз (в исполнении США. – Ред.). А иранцы слышат такие угрозы уже 40 лет, пусть до сих пор их формулировка была более цивилизованной", – написал иранский министр.

Он добавил: "Наш народ существует уже тысячелетия и стал свидетелем того, как рушатся империи, в том числе и наша собственная – продержавшаяся дольше, чем существуют некоторые страны".

В заключение Зариф написал заглавными буквами "БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!". Точно такое же предостережение, причем тоже заглавными буквами, сделал в Twitter Трамп, обращаясь к Тегерану.

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До публикации "твита" Зарифа западные СМИ отмечали относительно спокойную реакцию иранских официальных лиц на слова президента США.

Ранее в понедельник Трамп резко отреагировал на слова иранского президента Рухани не играть с огнем в отношении Ирана.

Напомним, ранее США в одностороннем порядке вышли из Иранской ядерной сделки, после чего Госдеп потребовал от других государств прекратить покупать иранскую нефть. Против тех, кто продолжит импортировать иранскую нефть, США планируют ввести санкции уже в ноябре 2018 года.

В свою очередь Иран выдвинул "нефтяной" ультиматум США. Тегеран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть. Как известно, США требуют прекратить импорт нефти из Ирана.