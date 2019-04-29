Не выдержала дамба: в Монреале из-за наводнения эвакуировали 7000 человек

В плену высокой воды оказались несколько городов

Еще две тысячи жителей пришлось эвакуировать из окрестностей канадского города Монреаля. Таким образом, уже 7000 человек покинули свои дома.

Все из-за масштабного наводнения. Его причиной называют разрушение дамбы. Конструкция не выдержала такого напора воды из-за таяния снегов.

Как следствие, в плену высокой воды оказались несколько городов. Людей и животных вывозят на лодках и вертолетами. Пострадавшие берут с собой только самое необходимое - документы и некоторые личные вещи.

Как сообщалось, из-за града в Германии столкнулось полсотни авто. Спасатели говорят несколько машин повреждено настолько, что они не подлежат ремонту. Информации о погибших нету. Четыре человека серьезно травмированы. Примерно у двадцати легкие травмы. Причиной ДТП называют погодные условия. Водители рассказывают внезапно пошел град, и дорога превратилась в каток.

Тем временем, ранее сильный град с дождем прошел в Житомирской области – недалеко от Коростеня водители были вынуждены остановиться на обочине трассы, чтобы не попасть в ДТП и сняли впечатляющее видео.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Не выдержала дамба: в Монреале из-за наводнения эвакуировали 7000 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"