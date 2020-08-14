Не высовывайтесь на улицы: Лукашенко назвал протестующих "пушечным мясом"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя акции протеста в стране, обратился к людям с призывом не выходить на улицы. Зачинщиками протестов он назвал иностранцев.
Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, сообщает БЕЛТА.
"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо", – сказал он.
По словам Лукашенко, в акциях протеста участвуют множество иностранцев.
"Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России Навального, и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - сказал он.
Напомним, ранее Лукашенко прокомментировал всеобщую забастовку, которую объявили работники множества государственных и частных предприятий, фирм и учреждений в его стране.
ЦИК Беларуси 14 августа объявил окончательные данныесвоих подсчетов. По заверению комиссии, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Ближайшая конкурентка Светлана Тихановская – 10,12%.
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