Українська
$ 27,41
32,42
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Не высовывайтесь на улицы: Лукашенко назвал протестующих "пушечным мясом"

14 августа, 19:42

Руслан Ровик Руслан Ровик

Президент Беларуси заявил, что зачинщиками протестующих являются иностранцы

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя акции протеста в стране, обратился к людям с призывом не выходить на улицы. Зачинщиками протестов он назвал иностранцев.

Реклама

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, сообщает БЕЛТА.

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо", – сказал он.

По словам Лукашенко, в акциях протеста участвуют множество иностранцев.

В тренде
Гибель протестующего белоруса попала на видео: шел с пустыми руками

"Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России Навального, и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - сказал он.

Реклама

Напомним, ранее Лукашенко прокомментировал всеобщую забастовку, которую объявили работники множества государственных и частных предприятий, фирм и учреждений в его стране.

ЦИК Беларуси 14 августа объявил окончательные данныесвоих подсчетов. По заверению комиссии, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Ближайшая конкурентка Светлана Тихановская – 10,12%.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь Александр Лукашенко акции протеста
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять