Лукашенко недоволен проваленными сроками слияния с Россией

Президент Беларуси считает, что к 20-ой годовщине Союзного договора необходимо уладить все споры двух стран

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что к началу декабря Минск и Москва должны уладить все спорные вопросы в отношении интеграции с Россией.

Об этом он заявил на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным 18 июля, напомнив, что 8 декабря наступит 20 лет со дня подписания договора о Союзном государстве.

"Я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий. Я предлагаю снять все вопросы к этой дате", — сказал Лукашенко.

Помимо того, он предложил утвердить программу, которая определит стратегию дальнейших действий в направлении слияния двух государств. Программу, которую определили ранее, утверждает Лукашенко, уже выполнили "на 80-90%".

По его словам, белорусы и россияне желают скорейшей интеграции и, соответственно, принятия конкретных решений от президентов в этом направлении. Хотя, согласно опросам, жители России хотели бы видеть Беларусь дружеской, но независимой страной.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко оценил возможность перехода России и Беларуси на общую валюту, сказав, что это не должен быть российский рубль.





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