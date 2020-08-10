"Нечестные выборы": одно из крупнейших предприятий Беларуси остановилось

После оглашения предварительных результатов президентских выборов в Беларуси одно из крупнейших государственных промышленных предприятий объявило о забастовке.

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Так, 10 августа начали свой протест сотрудники Белорусского металлургического завода, сообщает Telegram-канал Nexta.

О своем намерении объявить трехдневную забастовку они заявили еще 24 июля.

"Работники БМЗ уведомляют руководство своего предприятия о том, что в случае нечестных выборов 09.08.2020 мы – заводчане,- 10.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020 будем вынуждены бастовать, не взирая ни на что. Мы хотим жить, а не существовать!" – гласит объявление работников.

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В связи с этим 10 августа стало известно о том, что в одном из цехов назначено собрание бастующих.

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Построенный в 1984 году Белорусский металлургический завод расположен в городе Жлобин. Численность персонала составляет около 11 тыс. человек.

Напомним, что по предварительным данным, на шестых в истории Беларуси президентских выборах опять победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 9,9%, но она уже отказалась признавать эти данные и заявила о своей победе. Остальные трое кандидатов совокупно получили менее 2% голосов. Явка на выборах составила 84,23%.

Как мы уже сообщали, после окончания голосования в Беларуси начались массовые протесты, которые переросли в противостояние демонстрантов с ОМОНом. Полиция применила водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства, а порядка 3 тысяч протестующих арестовали. Среди них многие ранены. Также неофициально сообщалось об одном погибшем.

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Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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