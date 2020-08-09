Недоступны новостные сайты и соцсети: в Беларуси в день выборов начались проблемы с интернетом

В Беларуси, где сейчас проходят выборы президента страны, начались проблемы с мобильным и проводным интернетом. Об этом сообщает Медиазона.

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Так, перебои в работе интернета заметили у операторов ByFly, MTS, Life, "Космос ТВ". Кроме того, пользователи в соцсетях пишут, что у них не выходит зайти на YouTube и Telegram, а также на новостные порталы.

В то же время Tut.by рассказывает, что у некоторых белорусов "очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса", "очень медленно загружается YouTube", "отваливаются Google-сервисы".

В тренде Выборы в Беларуси: избирателей предупреждают о заранее испорченных бюллетенях

Напомним, 9 августа в Беларуси выбирают президента. К участию в голосовании ЦИК допустила пятерых кандидатов – переводчика Светлану Тихановскую, эко-активистку Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя, сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева и действующего президента Александра Лукашенко.

Отметим, не так давно разные интернет-опросы давали "батьке" 3-7%. В сети даже появился мэм – "Саша три процента". С тех пор сайтам запретили устраивать "симуляторы выборов".

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