Недоверчивые посетители зоопарка закидали камнями крокодила в Китае

Сегодня, 00:35

Жертвой живодеров стал 37-летний гребнистый крокодил Сяо Хэ, который весит более тонны

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Власти китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, объявили в розыск посетителей зоопарка, которые закидали 37-летнего гребнистого крокодила камнями. По данным The Mirror, живодеры хотели таким образом расшевелить рептилию.

Инцидент произошел 6 ноября с 5,8-метровым и 1250-килограммовым крокодилом в Азии по кличке Сяо Хэ, который считается крупнейшим в Азии.

"Стоя за оградой, группа туристов, стала бросать в рептилию камнями различных размеров, чтобы убедиться в том, что она жива", – пишет газета, ссылаясь на сотрудников зоопарка.

После того, как один из камней рассек голову Сяо Хэ, посетители сбежали, а смотрители выкачали спустили воду бассейна и начали лечить животное. Оказалось, что у него также повреждена лапа. Теперь крокодилу понадобится до двух недель чтобы вылечиться.

Смотрители утверждают, что подобное происходило и раньше – в холодную пору года Сяо Хэ, как и все рептилии, начинает меньше двигаться и посетители бросают в него камни и тычут палками.

В организации по защите прав животных уже PETA потребовали выпустить пострадавшего хищника на волю, раз зоопарк не может обеспечить ему защиту от агрессивных гостей.

Ранее мы публиковали видео, на котором три крокодила из Киевского зоопарка едят свежее мясо и рыбу, опускаемые им в специальных щипцах.

Также сообщалось о нильском крокодиле, которого "переселили" из обычного офиса в Харьковский зоопарк.
Китай, крокодил, зоопарк, права животных
Источник:

"Сегодня"

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