Нехватка средств может помешать борьбе с Эболой в Конго — ВОЗ

Из 98 млн долларов, необходимых на проведение мероприятий по противодействию Эболе, получено было только 44 млн

Фото: ЮНИСЕФ.

Всемирная организация здравоохранения не сможет вести борьбу с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конгов прежнем объеме, если не будет ликвидирован пробел в финансировании противовирусных мероприятий в размере 54 млн долларов. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе ВОЗ.

Подчеркивается, что из 98 млн долларов, необходимых на проведение мероприятий по противодействию Эболе, получено было только 44 млн, а дефицит составляет сейчас 54 млн. "Нехватка средств носит срочный и критический характер: если фонды не будут получены, то ВОЗ не будет способна поддерживать ответные меры на вспышку Эболы в нынешних масштабах", — указывает организация.

Ранее ВОЗ сообщала, что сумма в 98 млн долларов необходима на период с февраля по июль. Не хватает 54 млн долларов. ВОЗ призвала 14 июня мировое сообщество "как можно быстрее заполнить этот пробел".

По состоянию на 18 июня в ДРК был зарегистрирован 2181 случай болезни, вызванной вирусом Эбола. Умерли 1459 человек, 602 выздоровели, остальные находятся на излечении. В Уганде вирус, завезенный из ДРК, был обнаружен у трех человек. Все они скончались.

Эпидемия началась в ДРК в конце июля — начале августа прошлого года. Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях — внутренние и внешние кровотечения. Эта вспышка Эболы в ДРК стала уже десятой. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения о вызвавших подозрения заболеваниях и смертельных случаях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

Напомним, что в ранее в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Врачи предварительно предполагали, что у пациента менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Диагноз был поставлен после анализа сыворотки крови в вирусологической референс-лаборатории. Отдельно отмечается, что анализ не выявил риска для здоровья украинцев.

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