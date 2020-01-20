Неизвестная болезнь в Китае начала уносить жизни, число заболевших стремительно возросло

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В Китае бушует неизвестная вирусная пневмония. Среди заболевших есть жертвы, а их общее число только растет, сообщает BBC China.

По данным издания, число больных уже превысило 200, а трое из них умерли. Новые случаи пневмонии были зафиксированы в городах Пекин, Шэньчжэнь и Ухань.

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Ранее мы писали о 62 заболевших. Также сообщалось, что местные власти уже начали исследования среди местного населения, чтобы найти других инфицированных пневмонией. Кроме того, в аэропортах, на железнодорожных и автобусных станциях Гонконга установили инфракрасные термометры, чтобы измерять температуру путешественников из материкового Китая и таким образом контролировать распространение болезни по материку.

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Также ранее власти Японии подтвердили первый случай заболевания новым видом коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в китайском Ухане.

Отметим, что эта болезнь из так называемой семьи коронавирусов, вызывающих простуду. Некоторые из них быстро лечатся, зато другие смертельно опасны. "Сегодня" выясняли, что о болезни известно на данный момент.

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