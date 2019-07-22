Неизвестные напали на посетителей бара знаменитого курорта: пятеро погибших

Представители правоохранительных органов пока не выдвигали версий о возможных мотивах расправы

Фото: Pixabay

По меньшей мере пять человек погибли и шесть получили ранения в Мексике в результате нападения неизвестных на посетителей одного из баров в туристической зоне курорта Акапулько. Об этом передают местные СМИ.

Участники нападения скрылись с места преступления, полиции удалось задержать одного человека, который подозревается в причастности к атаке на бар. Власти приступили к расследованию обстоятельств произошедшего. Представители правоохранительных органов пока не выдвигали версий о возможных мотивах расправы.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тысячи человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по май жертвами преступников стали 14,13 тысячи человек, на 5,2% больше, чем за тот же период 2018 года.

В начале апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал наличие трудностей в борьбе с преступностью. Он также сообщил, что властям придется потратить больше времени, чем они предполагали, чтобы улучшить положение в сфере безопасности.

Напомним, в Мексике жертвами вооруженного нападения на бар в курортном городе Плайя-дель-Кармен в штате Кинтана-Роо стали как минимум семь человек.

Ранее инцидент со стрельбой произошел в штате Калифорния , в городе Тайзенд-Оукс, пригороде Лос-Анджелеса. Вооруженный мужчина вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, после чего скрылся.

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