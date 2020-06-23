Неизвестные обстреляли аэропорт Багдада: что произошло

Ракета упала на территории международного аэропорта иракской столицы. Об этом со ссылкой на военных сообщило агентство Reuters.
По его данным, боеприпас был выпущен из населенного пункта, расположенного к западу от Багдада. Информации о значительном ущербе не поступало. Пока не известно, кто стоит за этой атакой на аэропорт Багдада.
Ранее мы сообщали о том, что "зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу. Ракета упала рядом со штаб-квартирой командования совместными операциями ВС Ирака.
"Зеленая зона" — хорошо укрепленный район в центре иракской столицы, где расположены госучреждения и посольства иностранных государств — в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. 26 января по ней было выпущено пять ракет — три из них упали непосредственно на территории посольства США, причем одна попала в здание столовой, где в тот момент шел ужин. Последний по времени пуск был осуществлен 19 мая — выпущенные две ракеты не достигли цели и упали в окрестностях зоны. Одна из них попала в крышу здания, жертв и пострадавших нет.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк