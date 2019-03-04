Неизвестные в масках напали на карнавал в Венесуэле
Все произошедшее привело к тому, что люди в панике стали покидать место событий
Десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе.
Перед этим неизвестные в карнавальных масках кинули в толпу на улице Лос-Просерес к югу от центра Каракаса несколько шашек со слезоточивым газом, а затем смешались с толпой.
Все произошедшее привело к тому, что люди в панике стали покидать место событий. Этому способствовало и то, что в толпе раздались хлопки, похожие на выстрелы из пневматического оружия.
Также сообщается, что во время беспорядков на карнавале в Каракасе четверо сотрудников полиции получили ранения.
"Трое получили легкие ранения, один ранен тяжело, его увезли в госпиталь, — сказал он. — Задержаны порядка 10 человек", - сообщил высокопоставленный представитель полиции на месте событий.
Ранее мы писали, что в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) стартовал красочный ежегодный карнавал.
Также напомним, что тысячи людей со всего мира съехались в голландский город Маастрихт, где начался один из самых ярких и необычных карнавалов Европы. Во время гуляний разрешается делать все, что только заблагорассудится. Обязательных условий два: танцевать и пить 3 дня подряд.
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