Неизвестные в масках напали на карнавал в Венесуэле

Все произошедшее привело к тому, что люди в панике стали покидать место событий

Фото: Pixabay

Неизвестные в масках напали на карнавал в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d9b/603/5c7d9b6033960.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d9b/603/5c7d9b6033960.jpg 2019-03-04T23:42:00+02:00 Другие страны Все произошедшее привело к тому, что люди в панике стали покидать место событий

Десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе.

Перед этим неизвестные в карнавальных масках кинули в толпу на улице Лос-Просерес к югу от центра Каракаса несколько шашек со слезоточивым газом, а затем смешались с толпой.

Все произошедшее привело к тому, что люди в панике стали покидать место событий. Этому способствовало и то, что в толпе раздались хлопки, похожие на выстрелы из пневматического оружия.

Также сообщается, что во время беспорядков на карнавале в Каракасе четверо сотрудников полиции получили ранения.

"Трое получили легкие ранения, один ранен тяжело, его увезли в госпиталь, — сказал он. — Задержаны порядка 10 человек", - сообщил высокопоставленный представитель полиции на месте событий.

Ранее мы писали, что в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) стартовал красочный ежегодный карнавал.

Также напомним, что тысячи людей со всего мира съехались в голландский город Маастрихт, где начался один из самых ярких и необычных карнавалов Европы. Во время гуляний разрешается делать все, что только заблагорассудится. Обязательных условий два: танцевать и пить 3 дня подряд.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Неизвестные в масках напали на карнавал в Венесуэле". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.