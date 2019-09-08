Неизвестный Китай: на острове Хайнань — одни из самых красивых пляжей на земле

Полет архитектурной мысли. Эти жилые дома в центре Саньи полностью не заселены из-за высоких цен на недвижимость. Фото: Р. Марущак

Полететь на отдых в Китай мы с женой решили буквально за три дня. Соблазнила стоимость поездки на остров Хайнань (практически наш Крым, только в тропиках) и мысль, что в Турцию или Египет можно полететь всегда, а вот Китай за те же деньги — это настоящее приключение! Ну и что, что перелет занимает 12 часов?! Будем смотреть целый день в иллюминатор на тучи, горы, моря и страны. Кстати, город, куда мы отправились, называется Санья, почти Саня, почти родной. Решено, пакуем чемодан!

Таких отчаянных, как мы, набрался целый самолет в аэропорту "Борисполь". Во время полета нас дважды кормили, а на высоте в 11 тысяч метров мы кутались в пледы, и пока летели, не заметили, как прошла половина суток. И вот — посадка в аэропорту "Феникс"! Сразу же после спуска по трапу понимаешь, что время потрачено не зря, тебя окутывает влажный воздух тропиков и суетливые китайцы.

В рамках продвижения туризма на острове Хайнань визу китайцы сделали бесплатной. В аэропорту на спецавтомате сканируют пальцы рук и выдают бланк с номерком, который нужно хранить всю поездку и предъявлять в случае необходимости. Нам он, кстати, так и не пригодился.

После прохождения китайской таможни нас встретил представитель турфирмы и рассказал, как пройти к автобусу. Когда собрали всех — развезли по отелям. Единственный минус, что на часах уже была полночь и произошла небольшая путаница с отелем — их названия очень похожи.

Наш пятизвездочный отель — это два огромных корпуса на берегу Южно-Китайского моря. Нам достался номер на 17-м этаже, с прекрасным видом на море и ночной город, а это десятки высоток вдоль берега. Небоскребы ярко подсвечиваются, а на некоторых установлены огромные экраны, по которым прыгает олень и плавают рыбки. Номер большой, просторный и удобный. В нем есть все, что обычно бывает в отелях. Из необычного — кухня, правда без посуды, большой зонт от дождя и солнца, плазма на стене, но по ней транслируют только китайские каналы.

В стоимость путевки (около 12 тыс. грн на человека, включая перелет) входил завтрак. Он с 7:00 до 9:00. Поэтому вставать приходилось рано. В просторной столовой поняли, что в отеле из европейцев только мы вдвоем. Оказалось, что тут селятся одни китайцы, словом, пришлось все семь дней быть белыми воронами. Китайцы нас фотографировали, а их дети с интересом рассматривали...

В выборе еды мы быстро разобрались, пару раз, конечно, скушав что-то острое. Тут было из чего выбрать — несколько видов овощей, грибы, рис, вермишель, омлет, пельмени с бульоном, фрукты, несколько видов кокосового молока, кофе, соки. Словом, вкусно и сытно.

Обедать и ужинать советуем не в ресторанах или кафе, потому что получается довольно дорого, хотя вас туда завезут от отеля бесплатно на такси, а на фуд-кортах. Их можно найти возле отелей — дешевле и вкуснее. Порции большие, средняя цена — 30 юаней (115 грн) за блюдо (по курсу 3,85 грн за 1 юань). На пляже постоянно продают фрукты, длинные желтоватые манго — просто восторг для вкусовых рецепторов. А жажду можно утолить кокосами за 10—15 юаней (38—57 грн). Холодное пиво (в магазине от 5 юаней, в кафе 12—16 юаней) идет на ура, хотя на вкус очень посредственное.

Пляжи

После завтрака знакомство с морем — залив и пляж — Санья Бей. По китайским законам берег должен быть доступен всем, поэтому частных пляжей тут нет. У некоторых отелей есть зонтики и лежаки. Большинство людей отдыхают на полотенцах. Песок разный, где-то белее и чище, где-то серый. Мусорные баки есть через каждые 100 метров, хотя к вечеру на пляже не совсем чисто. Море очень теплое, волны большие. Между пляжем и дорогой есть великолепный парк, туалеты, зоны отдыха, спортивные тренажеры, душевые. Но под пальмами стоит быть осторожным — падают кокосы и усохшие ветки, хотя их регулярно обрезают.

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Перед поездкой нам сказали, что на пляже водятся песочные блохи, и не рекомендовали оставаться там в темное время суток. Но мы проверили — ну, нет на пляже блох, если, конечно, не валятся на песке без сознания. А вот местных женщин, закутывающих в одежду все тело и разносящих по пляжу фрукты, очень много, они немного раздражают, назойливо предлагая товар. Также стоит остерегаться пляжных фотографов. Для китайцев девушка в купальнике — это уже эротика (китаянки купаются в закрытых купальниках и платьях). Они фотографируют дам в бикини и выставляют на свои сайты, получая за это деньги. Поэтому лучше пригрозить такому фотографу кулаком. На берегу моря за день можно насчитать до 50 и более свадебных пар. На остров приезжают молодожены со всего Китая. У них есть традиция делать фотосессию на берегу за месяц до свадьбы, чтобы хвастаться родственникам.

Есть и другие пляжи. Лучшим считается Ялонг Бей с красивым заливом с чистейшим песком и водой. Но расположен он достаточно далеко — 1—1,5 часа на автобусе за 10 юаней. Особенного тут ничего нет, много развлечений (бананы, таблетки, скутеры, кораблики), цены выше, чем на других пляжах, но поехать туда хотя бы раз нужно. Нам "повезло" на очень большие волны, которые быстро затягивают в море, но вода действительно прозрачная, а на пляже есть бесплатные зонтики и лежаки. Назад в город можно вернуться тем же автобусом, но учитывайте, что он ездит только до 16:00. Однако, когда наш турист стоит на остановке, таксисты слетаются как пчелы на мед. Мы поймали попутку — дешевле, потому что можно торговаться, а таксисты ездят строго по счетчику.

Еще одно место для пляжного отдыха Дадунхай — очень красивый пляж в центре города у зеленого парка и ТЦ "Ананас". Говорят, что это Мекка для нашего туриста и там всегда куча людей. Видно, нам повезло, потому что днем там почти никого не было. Вода — чистая и голубая, можно утром наплаваться, а днем пойти на прогулку по городу или переждать жару в парке.

Город и транспорт

После прогулок по городу Санья у нас сложилось впечатление, что это и есть настоящий город-парк. Зеленых зон тут множество. Город Санья построен на берегах двух рек, тут много интересных по своей конструкции мостов, новые и необычные высотные дома... Город развивается бешеными темпами, говорят, что еще 25 назад тут были непролазные джунгли. Но есть и настоящие китайские кварталы с серыми домами, решетками на окнах. Если есть желание, походите по городу, контрасты еще те, но тем Азия и прекрасна.

Главный транспорт тут автобус, хотя есть и трамвайные линии, и тысячи мопедов. Проезд в автобусах недорогой — от 3 до 10 юаней, на большие расстояния может быть дороже. Все автобусы с кондиционерами и оборудованы электронным билетом для пенсионеров. На улицах много электромопедов, они ездят по отведенной полосе, но в час пик можно попасть в пробку из мопедов. Китайцы перевозят на них грузы, животных, детей и катаются втроем. Туристам запрещено их арендовать, только при наличии водительских прав, полученных в Китае. Некоторые — рискуют, но это незаконно и наказывается штрафом или заключением.

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Экскурсии и памятники

Ваш отельный гид предложит их на любой вкус и кошелек. Например, поездки на пиратский остров или остров обезьян, купание в термальных источниках, курсы лечебно-оздоровительных процедур...

Мы же посоветуем самые яркие, на которых побывали сами. Прежде всего это храмовый комплекс "Няньшань" с гигантской статуей богини Гуанинь (высота — 108 м), которая была установлена тут в 2005 году, и после этого на остров не налетают цунами. А также посещение нескольких буддийских храмов. Экскурсия стоит 67 долларов, но сюда еще входит посещение парка "Край света" — красивого пляжа с огромными валунами. Это для тех, кто не хочет стоять в очередях. Но можно поехать самим на автобусе №25 — дешевле, и вы не будете ограничены во времени.

Также советуем посетить парк дождевых лесов "Янода", где можно пройтись по стеклянному мосту. Его открыли в феврале этого года, потратив на строительство 400 миллионов юаней. На входе нужно обязательно надевать бахилы и дальше наслаждаться страхом. Ведь мост полностью сделан из стекла и под вами пропасть метров на 300—400. Общественный транспорт сюда не ездит, поэтому только экскурсия за $57. Но она того стоит. Кроме моста можно полюбоваться тропической растительностью, экзотическими цветами, водопадами. За дополнительную плату предлагают покататься на качелях над обрывом у моста или проехаться на тарзанке над джунглями. В стоимость также входят хороший обед и веселая программа от местных аниматоров.

Особая достопримечательность — это дома-деревья, расположенные в центре Саньи. Доехать к ним можно от отеля на автобусе. Дома впечатляют, но, как говорят китайцы, стоят незаселенными, недвижимость у них очень дорогая. Обязательно зайдите в холл домов-деревьев — на несколько минут окажетесь в роскошном Версале с невероятными росписями и лепниной. Рядом построен дворец в виде короны, где семь раз проводился финал конкурса "Мисс мира".

Очень приятно пройтись по Мосту влюбленных, который построен в форме змеи над рекой Санья. Еще рекомендуют встретить закат в парке "Олень повернул голову". С вершины парка открываются виды на город, но побывать там мы не успели. Семь дней пролетел как один. Нас ждали самолет и 12 часов перелета домой, хотя монетку, чтобы вернуться к Южно-Китайскому морю еще раз, мы на всякий случай бросили.

Советы: не говорить и не делать фото

1. Чистота и логика у китайцев — очень относительные понятия. Поэтому, если вам предложили номер с грибком или ободранными обоями, настойчиво требуйте заменить его на нормальный. Торгуйтесь везде, особенно на улицах, и проверяйте сдачу. Кстати, уборщик или повар в вашем отеле могут оказаться миллионерами, которые отдали свою землю под его строительство. Но поскольку больше ничего не умеют делать, убирают мусор или готовят еду.

2. На тротуар лучше не садиться и не ставить сумки. Китайцы имеют привычку смачно плевать, куда видят, даже из окна такси или автобуса. Особенно "приятно" смотрятся красные пятна от растительного стимулятора, который они жуют, а затем плюют под ноги оставляя красные пятна, похожие на кровь.

3. Мужчины китайцы не стесняются оголять свой живот, задрав на грудь майку. Они с удовольствием поглаживают пузо и не обращают внимание на косые взгляды туристов. Еще вы не увидите в городе Санья кладбищ — умерших сжигают в крематориях, а прах развеивают в горах; имеющиеся погосты убирают, чтобы не распространялись болезни. Кстати, на острове Хайнань живет много долгожителей. Только тех, кто пережил рубеж в 100 лет, тут более 1000 человек.

4. Английского тут почти никто не понимает, русский — некоторые слова. Изучить китайские слова можно, но ваше произношение вряд ли поймут, китайцы друг друга часто не понимают, потому что у них много диалектов. Поэтому советуем основные слова записывать и показывать на бумажке или в телефоне. Это могут быть названия продуктов, например "неострый", "спасибо", названия пляжей и торговых центров. Ваш отельный гид может написать это все или выслать по WhatsApp. Также стоит показывать водителю автобуса или такси карточку с названием вашего отеля, чтобы убедиться, что маршрут верен. На остановках есть номера автобусов, которые тут останавливаются. Сфотографируйте их у своего отеля — и в центре города будете знать, на какой сесть.

5. Интернет в Китае ограничен, поэтому не забудьте скачать VPN перед полетом, роуминг у нас работал нормально.

6 В городе Санья очень много военных баз, фотографировать их, военную технику, а также людей в форме (полицейских, солдат, водителей автобусов) строго запрещено. Гиды пугают, что можно "продлить" отпуск на 15 суток или даже тюремный срок за шпионаж.

7. Деньги можно снимать в банкоматах, которые есть в отелях, или в отделениях банков. Но лучше попросить помочь отельного гида — тяжело разобрать нужные клавиши на китайском. За выдачу налички снимают комиссию (это по 100—250 грн за операцию в зависимости от суммы, которую вы снимаете), поэтому перед поездкой заранее положите достаточную сумму на карту. Доллары можно обменять у отельных гидов.

8. На фуд-кортах можно не только вкусно и недорого поесть, но и посмеяться до боли в животе. Китайцы пользуются автоматическим переводчиком, поэтому названия блюд очень смешные: "Суп из пузика", "Улукапорейяйца", "Сяйцамиогурцы", "Грибы бобрика с абрикосовым соусом", "Пельмени со свининами", "Крупный рогатый скот", "Жареные пакеты", "Свинина из свинины".

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