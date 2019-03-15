Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Новой Зеландии, есть жертвы

По предварительным данным, сообщается о шести пострадавших

Фото: Pixabay

Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Новой Зеландии, есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b0c/bfe/5c8b0cbfe4655.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b0c/bfe/5c8b0cbfe4655.jpg 2019-03-15T04:24:00+02:00 Другие страны По предварительным данным, сообщается о шести пострадавших

Неизвестный открыл стрельбу в мечети города Крайстчерч на востоке Новой Зеландии. Об этом в пятницу сообщается в Twitter новозеландской полиции.

"В связи с серьезным инцидентом со стрельбой все школы Крайстчерча закрыты", — сказано в сообщении. По данным местных СМИ, жертвами стрельбы стали по меньшей мере шесть человек. В мечети во время инцидента могли находиться до 300 человек.

Пока нет точных сведений о стрелявшем. Очевидец утверждает, что это был мужчина в шлеме и очках с автоматической винтовкой.

Напомним, что ранее в результате стрельбы в школе на юго-востоке Бразилии, которую устроили двое подростков, погибло по меньшей мере 10 человек.

Пятеро детей, один школьный администратор, а также еще один взрослый, находившийся рядом с территорией, были убиты, прежде чем двое стрелков-подростков покончили с жизнью, сообщили в полиции.

Кроме того, еще 17 человек были ранены в результате стрельбы.

Также напомним о расстреле семиклассников в школе российского Шадринска, который устроила ученица. Она таким образом отомстила обидчикам за издевки над ее внешностью.

Мы также писали, что в прошлом месяце в пригороде американского Альбукерке, штат Нью-Мексико, на территории школы "Сью Кливленд" произошла стрельба, в результате которой никто не пострадал. Злоумышленник был задержан.

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