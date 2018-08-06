Немецкий бизнес бежит из Ирана из-за санкций США

Компании Германии постепенно сворачивают поставки в Иран и уходят с этого рынка из-за возобновления американских санкций в отношении исламской республики, заявил эксперт Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер.

По данным DIHK, экспорт из Германии в Иран в январе-мае 2018 года сократился на 4%, тогда как в 2017 году в целом наблюдался рост на 16%. Негативная тенденция сохраняется и в настоящее время, сообщил эксперт Трайер.

"В последние годы около 120 немецких компаний даже открыли в Иране собственные представительства, а теперь многие оттуда уходят", – рассказали в DIHK.

Отток немецкого бизнеса из Ирана связан, прежде всего, с санкциями, о возобновлении которых заявил в мае президент США Дональд Трамп. Первый раунд американских санкций восстановлен с 4 августа, второй ожидается в ноябре.

При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США намерены ввести против Тегерана даже более жесткие санкции, чем те, которые существовали до подписания в 2015 году международного соглашения по иранской ядерной программе.

"Даже фирмы, которые не пострадали от санкций США напрямую, к примеру, работающие в сфере медицинского обслуживания или не ведущие бизнес на территории Соединенных Штатов, в настоящее время не могут найти банк, который бы обеспечивал совершение сделок в Иране", – отметил Трайер.

По его словам, если в ближайшее время не будет найдено решение, можно ожидать полного прекращения экспорта в Иран и окончательного ухода из этой страны немецких компаний.

Как известно, по приказу президента США Дональда Трампа уже в начале этой недели Соединенные Штаты ужесточат санкции против Ирана. Уточнения по новым санкциям ожидаются в понедельник, а введение – во вторник.

Несмотря на противодействие со стороны европейских союзников, Трамп в мае вывел США из соглашения 2015 года между мировыми державами и Тегераном, согласно которому международные санкции были сняты в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Трамп осудил соглашение, достигнутое при его предшественнике в Белом доме Бараке Обаме, как одностороннее в пользу Ирана. При этом Евросоюз активирует 7 августа блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников присоединиться к "кампании по экономическому давлению на иранский режим" и пресечь его финансирование. В ответ Иран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США.