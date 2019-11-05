Необычная благодарность в Китае: босс корпорации помыла подчиненным ноги

Сотрудники косметической корпорации в Китае получили необычную благодарность от своего босса – во время церемонии награждения девяти лучшим сотрудникам предложили сесть, а возле их ног поставили миски.

После этого руководитель и представитель топ-менеджмента склонились перед сотрудниками и помыли им ноги. В Поднебесной подобное отношение – это едва ли не норма.

А иногда персонал наказывают за некачественное исполнение обязанностей пощечинами.

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Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы активно осваивают новый рынок труда – Китай, и китайские работодатели делают им множество предложений – от работы на фабриках до преподавания английского. Ранее мы уже рассказывали о жизни украинца в Китае- 24-летний архитектор из Киева Юра Петренюк уехал в Поднебесную сразу после окончания учебы.

Так, 24-летний архитектор из Киева Юра Петренюк уехал в Поднебесную сразу после окончания учебы. А другой украинец – Петр Дмитренко – женат на китаянке. Будучи в Пекине, Петр повел свою любимую Мейхун в местный музей Тараса Шевченко, после этого молодые люди обменялись контактами, несколько раз сходили на свидания. В итоге именно из-за любви Петр остался в Китае надолго. Устроился в тренинговый центр учителем английского языка.

Украинских преподавателей ищет каждый пятый работодатель из Китая, говорят специалисты по подбору персонала. Китайцы упорно осваивают английский – этого требует бизнес и торговля. Предлагают преподавателям-иностранцам неплохую зарплату и медицинское страхование.

Спрос на работников растет и в самой Украине. Ранее новости "Сегодня" рассказывали, кого именно ищут украинские работодатели.

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