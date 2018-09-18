Необычный эксперимент в Швейцарии: 2,5 тыс евро в месяц любому

Сегодня, 01:44

Авторы проекта убеждены в том, что деньги, которые выделят местным жителям, пойдут на развитие поселка Райнау и помогут бизнесу


Необычный эксперимент решили провести власти швейцарской деревни Райнау – установить базовый минимальный доход на уровне 2,5 тыч франков.

Теперь всем, кто зарабатывает меньше указанной суммы, а это представляет собой порядка 72 тыс грн, будет ежемесячно дополучать остальное на безвозмездной основе.

Желающие поучаствовать в проекте должны заполнить специальную анкету, которую подадут в налоговую. Только налоговики могут решать, подходит ли заявитель или нет.

Стоит отметить, что некоторое время назад ввести принцип базового минимального дохода хотели на территории всей Швейцарии, однако тогда большинство жителей страны высказались против этой инициативы.

Авторы проекта убеждены в том, что деньги, которые выделят местным жителям, пойдут на развитие поселка и помогут бизнесу.

Собирать средства для "бедняков" будут через интернет.

Стоит отметить, что аналогичный эксперимент проходил уже в Германии – 26 счастливчиков стали обладателями права на ежемесячный базовый доход в размере 1,1 тыс евро.

К слову, аналогичная акция проходила и в Финляндии, только местным безработным раздавали поменьше денег – по 560 евро в месяц.
деньги
Источник:

"Сегодня"

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