Поправили антироссийский баннер: поступок полицейских в Грузии удивил сеть

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Пара грузинских правоохранителей прославилась в Сети, благодаря своему поступку в 11-ую годовщину агрессии России против их страны.

8 августа на посвященной жизни в Тбилиси Facebook-странице "Безопасный город" было опубликовано видео, на котором двое полицейских поправили размещенную в центре грузинской столицы растяжку с надписью RUSSIA KILLS (в переводе с английского "Россия убивает").

Комментаторы высоко оценили действия стражей порядка, признав, что они, как и все остальные жители страны, знакомы с агрессией Кремля.

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"В первую очередь, мы люди, а потом уже – граждане. Они молодцы", – написал пользователь под видео.

В сердце Тбилиси уже около полутора месяца проходит антиправительственная акция "Стыдно", а 7 августа на площади также прошла демонстрация, посвященная 11-ой годовщине начала российско-грузинской войны в 2008 году.

Напомним, в июне в Грузии начались массовые антиправительственные и антироссийские выступления на фоне скандала с участием депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси.

Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.

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