Неотложна финансовая помощь: Всемирный банк вступает в борьбу с коронавирусом

Всемирный банк выделит 12 млрд долларов неотложной помощи на борьбу со вспышкой нового коронавируса.

Об этом говорится в заявлении финансовой организации.

"Поскольку COVID-19 охватил более 60 стран, Всемирный банк обеспечивает доступ к 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи в деле преодоления медицинских и экономических последствий глобальной вспышки заболевания. Это финансирование призвано помочь государствам-членам принять эффективные меры по реагированию на трагические последствия коронавируса и, где это возможно, смягчению их последствий".

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Средства пойдут на "оказание помощи развивающимся странам в деле укрепления систем здравоохранения, в том числе в расширении доступа к медицинским услугам".

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Говорится о финансовом пакете, который обеспечит государства с низкими и средними доходами грантами и кредитами под низкий процент.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить быстрое и гибкое реагирование на потребности развивающихся стран в решении проблемы распространения COVID-19, — заметил президент ВБ Дэвид Мэлпас. — Это включает экстренное финансирование, консультирование по политическим вопросам и техническую помощь на основе существующих средств и опыта Всемирного банка для оказания странам помощи в деле реагирования на кризис".

Тем временем, лидер секты "Церковь Иисуса Синчхонджи" попросил прощения за то, что его организация стала главным фактором стремительного распространения коронавирусной эпидемии в Южной Корее.

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