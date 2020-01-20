"Непростое время": Лукашенко неожиданно сменил военное руководство Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: Anatoly Maltsev/REUTERS

Вслед за принятием новой военной доктрины Беларусь сменила топ-чиновников военного блока. В частности, госсекретаря Совета безопасности, министра обороны и главу Генштаба Вооруженных сил.

О соответствующих кадровых перестановках, как передает БелТА, 20 января сообщил президент Александр Лукашенко.

"Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать – ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", – так прокомментировал перестановки Лукашенко.

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Он сообщил, что место государственного секретаря Совета безопасности займет экс-министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков.

Бывшему исполняющего обязанности начальника Генерального штаба – первому заместителю министра обороны генерал-майору Александру Вольфовичу досталась должность главы начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.

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В то же время, пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования.

Лукашенко добавил, что кандидаты на эти должности рассматривались несколько месяцев.

Напомним, ранее бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев заявил, что Минск готов провести совместные учения с НАТО и уже обсуждает их возможный формат.

А в сентябрьском интервью представителям украинских СМИ, среди которых был и главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак, Александр Лукашенко заверил в том, что его страна никогда не нападет на Украину, а он как главнокомандующий никогда не отдаст приказ атаковать.

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