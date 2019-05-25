Несколько десятков заключенных погибли в тюрьме в Венесуэле

Ранения получили 19 сотрудников правоохранительных органов

Фото: Pixabay

Минимум 29 заключенных погибли в пятницу во время беспорядков в полицейском изоляторе в районе Акаригуа в штате Португеса на северо-западе Венесуэлы. Такие данные обнародовала на своем сайте газета El Nacional. Ранее это же издание сообщало о 23 погибших.

По информации издания, ранения получили 19 сотрудников правоохранительных органов. Для подавления бунта были привлечены подразделения полиции и Национального управления по борьбе с вымогательствами и похищениями. Пока не известно, удалось ли властям взять ситуацию в тюрьме под контроль. Официального подтверждения сведений о беспорядках не поступало.

Напомним, что ранее американские власти исключили Боливарианскую Республику из числа стран, пользующихся рядом преимуществ при покупке американской продукции, в том числе и двойного назначения. Венесуэлу включили в перечень государств, представляющих определенную угрозу для национальной безопасности США.

Ограничения также касаются и "некоторых ракетных систем (включая баллистические ракеты, космические ракеты-носители и ракет для исследований атмосферы) и беспилотных летательных аппаратов (включая крылатые ракеты, беспилотные мишени и беспилотные самолеты-разведчики)" только в том случае, если "экспортер, реэкспортер или передающая сторона знают, что сделка включает одного из запрещенных конечных потребителей в Венесуэле".

Отношения США и Венесуэлы обострились после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран, в том числе Украина. Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

С начала 2019 года американские власти ввели ряд ограничительных мер против Венесуэлы, в том числе в отношении крупнейших государственных компаний. 17 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал новые санкции в отношении ЦБ Боливарианской Республики, призванные "ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США".

В конце марта-2019 СМИ также стало известно, что Мадуро вывез из Венесуэлы золотой запас:

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