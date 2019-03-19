Несколько регионов Венесуэлы оказались обесточены из-за очередной аварии

Пока неизвестно, где именно произошла авария

Фото: AFP

Несколько регионов Венесуэлы оказались обесточены из-за очередной аварии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/14f/ce0/5c914fce0732e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/14f/ce0/5c914fce0732e.jpg 2019-03-19T22:25:43+02:00 Другие страны Пока неизвестно, где именно произошла авария

Венесуэльские штаты Миранда, Варгас, Карабобо и Мерида, а также некоторые районы Каракаса, столицы страны, остались во вторник без электроснабжения. Об этом сообщила на своем сайте газета "Насьональ".

Пока неизвестно, где именно произошла авария, обесточившая эти регионы Боливарианской Республики. Представители национальной электрической компании Corpoelec ("Корпоэлек") указали, что работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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