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Несмотря на коронавирус, Лукашенко хочет провести парад: появилась реакция ВОЗ

5 мая, 14:10

Сергей Мартынец

Белорусский лидер продолжает отрицать риск катастрофических последствий от вируса

В Беларуси готовятся к параду на День победы 9 мая, несмотря на продолжающееся распространение коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что это может грозить негативными последствиями.

"Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии. Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19", – сказал официальный представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев.

Он напомнил об одной из основных рекомендаций ВОЗ – отмена массовых мероприятий и соблюдение дистанции между людьми. По его словам, парад в Минске ставит под угрозу людей.

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"Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5-2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии", – добавил представитель Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что не собирается отменять парад на День победы. Более того, белорусский лидер считает, что на парад могли бы приехать и представители других стран.

А пока Лукашенко говорит об улучшении эпидемической ситуации, СМИ сообщают, что в Беларуси из больниц по ночам выносят трупы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Беларусь День победы ВОЗ парад

Источник: Интерфакс-Запад

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