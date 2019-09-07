Несмотря на пошлины, Китай хочет приобрести американскую агропродукцию

Условием для закупки может стать ослабление экспортных ограничений для корпорации Huawei

/ Фото: AFP

Китай во время переговоров с торговыми представителями США предложили закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По данным СМИ, условием для закупки может стать ослабление экспортных ограничений для китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, а также отсрочка повышения с 25 до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью 250 млрд долларов, запланированного на 1 октября.

По информации источников, в зависимости от успеха переговоров, президент США Дональд Трамп также может отложить введение дополнительных пошлин с 15 декабря.

Напомним, что несмотря на ожидание очередного раунда переговоров,торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября, Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

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США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента США, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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