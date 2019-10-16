Несмотря на предупреждения США, Турция рассчитывает получить российские С-400 до конца года

Завершающий этап будет в декабре, возможно, и в ноябре, - заявил Эрдоган

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Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию могут быть полностью выполнены в ноябре–декабре этого года. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Нам сказали, что нам не продадут ЗРК „Пэтриот". И что из этого вышло? Мы купили С-400, поставки которых уже осуществляются. Завершающий этап будет в декабре, возможно, и в ноябре", — приводит слова турецкого лидера телеканал NTV.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО.

Напомним, что устами министра иностранных дел Мевлют Чавушоглу, Турция заявила, что готова ответить Соединенным Штатам , если те введут санкции из-за поставок С-400.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Эрдоган намерен обсудить с Трампом покупку американских комплексов Patriot.

Также напомним, что в начале января 2019 официальные представители администрации США посетили Анкару и передали турецкой стороне предложения по продаже ЗРК Patriot – сумма контракта составила 3,5 млрд долларов.

Речь шла о 80 ракетах-перехватчиках Patriot MIM-104E и 60 ракетах PAC-3 для комплексов Patriot и соответствующем оборудовании. Кроме ракет, США должны были поставить радиолокационные комплексы, станции управления, станции по запуску, средства связи, инструменты и испытательное оборудование, программы для наладки и проверки, вспомогательное оборудование.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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