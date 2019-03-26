Несмотря на сообщении о перемирии, сирены тревоги продолжают звучать в Израиля
Противоракетная система "Железный купол" перехватила несколько снарядов
В Израиле продолжают звучать сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, несмотря на сообщения о перемирии.
"На юге Израиля продолжают звучать сирены воздушной тревоги", – сообщает армия Израиля. 30 снарядов было выпущено по Израилю. Противоракетная система "Железный купол" перехватила несколько снарядов, а большая часть из них упала на открытой местности. Информации о раненых не поступало.
Ранее 25 марта, согласно заявлениям арабской стороны, вступил в силу режим прекращения огня между палестинцами и израильтянами, достигнутый при посредничестве Египта. Незадолго до этого обе стороны нанесли по территориям друг друга ракетные удары. Вскоре после объявления о перемирии Армия обороны Израиля сообщила о том, что сирены воздушной тревоги вновь сработали на юге Израиля.
Ранее стороны нанесли по территориям друг друга ракетные удары.
Как сообщалось, Дональд Трамп сегодня подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.
Напомним, что ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.
Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
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