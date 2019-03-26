Несмотря на сообщении о перемирии, сирены тревоги продолжают звучать в Израиля

Противоракетная система "Железный купол" перехватила несколько снарядов

Фото: Pixabay

Несмотря на сообщении о перемирии, сирены тревоги продолжают звучать в Израиля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/96f/9a9/5c996f9a9c37a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/96f/9a9/5c996f9a9c37a.jpg 2019-03-26T02:27:19+02:00 Другие страны Противоракетная система "Железный купол" перехватила несколько снарядов

В Израиле продолжают звучать сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, несмотря на сообщения о перемирии.

"На юге Израиля продолжают звучать сирены воздушной тревоги", – сообщает армия Израиля. 30 снарядов было выпущено по Израилю. Противоракетная система "Железный купол" перехватила несколько снарядов, а большая часть из них упала на открытой местности. Информации о раненых не поступало.

Ранее 25 марта, согласно заявлениям арабской стороны, вступил в силу режим прекращения огня между палестинцами и израильтянами, достигнутый при посредничестве Египта. Незадолго до этого обе стороны нанесли по территориям друг друга ракетные удары. Вскоре после объявления о перемирии Армия обороны Израиля сообщила о том, что сирены воздушной тревоги вновь сработали на юге Израиля.

Ранее стороны нанесли по территориям друг друга ракетные удары.

Как сообщалось, Дональд Трамп сегодня подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

Напомним, что ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.

Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

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