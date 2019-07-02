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Несмотря на угрозу санкций и катастрофы самолетов, Турция задумалась о покупке российских истребителей

2 июля, 04:29

Турция в ожидании санкций за С-400 запаслась запчастями к американской военной технике

Фото: pexels.com

Турция рассмотрит возможность покупки боевых самолетов у России, если США откажутся продать Анкаре свои истребители F-35. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

Турция в ожидании санкций за С-400 запаслась запчастями к американской военной технике, пишет Bloomberg. "Турция сделала запасы ключевых запчастей для сделанного в США оружия на случай, если Конгресс введет санкции из-за покупки у России вызывавших споры (между Анкарой и Вашингтоном – ред) систем ПВО", – говорится в сообщении агентства. Когда Турция решила запасаться запчастями, не уточняется.

Напомним, что в России продолжаются чрезвычайные происшествия с военным самолетами. Недавно крушение случилась в Японском море, а вслед за ними и в Мурманской области. 

Мы уже писали о том, что госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Также ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400. 

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с главой США Дональдом Трампом вновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. 

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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Тег Россия, США, Турция, катастрофа, истребитель, санкции

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Интерфакс

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