Нет и может никогда не быть: в ВОЗ не верят в вакцину от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения допускает, что лекарство от COVID-19 может никогда не появиться

Хотя с начала коронавирусной пандемии мир уже далеко продвинулся в исследовании и определении методов лечения пациентов с тяжелой формой заболевания, "универсальная" вакцина против инфекции может никогда не появиться.

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Об этом, как сообщает "РБК-Украина", на брифинге 3 августа заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Несколько вакцин в настоящее время находятся на третьем этапе клинических испытаний, и мы все еще надеемся получить ряд эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент "серебряной пули" нет и может никогда не быть", – признал Гебрейесус.

Как и другой эксперт ВОЗ, глава организации считает главным средством в сдерживании заболевания "тестирование, изоляцию и лечение пациентов, отслеживание и изоляцию контактов".

"Для отдельных людей речь идет о соблюдении физической дистанции, ношении маски, регулярной дезинфекции рук и безопасном кашле на расстоянии от окружающих", – напомнил Гебрейесус.

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Кроме того, в ВОЗ прокомментировали слухи, что США, Великобритания, Евросоюз и Япония зарезервировали для себя около 1,3 млрд доз разрабатываемой вакцины, а другим ее может не хватить.

Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич сообщил о создании механизма COVAX, который "ускоряет поиски эффективной вакцины для всех стран" и "гарантирует во всем мире быстрый, справедливый и равноправный доступ к вакцине".

Больше о том, как миру удается справляться с пандемией COVID-19, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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