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Нет поцелуям в такси: новый запрет в Душанбе ввели мусульманские шоферы

9 октября, 17:03

Мусульмане Таджикистана пытаются навязать свои нормы морали не в первый раз

Необычный запрет в своих машинах ввели водители таджикского Душанбе. Шоферы наклеили специальные таблички в салонах, где отметили: поцелуи, объятия или заигрывания во время поездки недопустимы. Так же, как и употреблять алкоголь и включать громко музыку. Это не первая попытка для мусульманского Таджикистана внедрить правила морали. В 2012 году власть пыталась создать специальную службу контроля поведения людей в общественных местах, чтобы отучить граждан материться. Впрочем, запретить нецензурную брань тогда не удалось.

Напомним, ранее новости "Сегодня"сообщали о том, что в России призвали легализовать многоженство ради спасения от блуда. Мусульманские лидеры пытались мотивировать это тем, что таким образом женщины, которых в России 10 млн больше, чем мужчин, получат социальную защиту.

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А пока в одних странах пытаются "закрутить гайки" моральных норм, в других запреты снимают. Так совсем недавно Саудовская Аравия ввела важное изменение для туристов – они разрешили тем туристам, которые не состоят в браке, снимать в отелях один номер на двоих

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Таджикистан такси мусульмане мусульманство душанбе запреты

Источник: Сегодня

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