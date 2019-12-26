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Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище во время выступления: видео

26 декабря, 10:29

Израильский премьер выступал на предвыборном мероприятии в городе Ашкелон на юго-западе страны, когда сработали сирены воздушной тревоги

/ Фото: AFP

Предвыборное выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прервал сигнал ракетной тревоги, политика эвакуировали в бомбоубежище в городе Ашкелон после запуска ракеты из сектора Газа. Об этом сообщает Haaretz.

Израильский премьер выступал на предвыборном мероприятии в городе Ашкелон на юго-западе страны, когда сработали сирены воздушной тревоги.

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Тем временем Армия оборона Израиля сообщила, что выпущенная из сектора Газа вечером 25 декабря ракета была перехвачена.

"Во время Хануки, фестиваля чудес, современное чудо Израиля "Железный купол" (тактическая система ПРО. – Ред.) – только что перехватила в воздухе ракету, выпущенную из Газы по израильским гражданам", – говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

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Позже Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС страны поразили несколько целей в секторе Газа, принадлежащих радикальному движению ХАМАС, в ответ на предпринятую с этой территории атаку на еврейское государство.

"В ответ на запущенную ранее вечером (25 декабря. – Ред.) из (сектора) Газа по израильским гражданским лицам ракету ВВС Израиля поразили несколько террористических целей в Газе", – говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Напомним, в сентябре Биньямин Нетаньяху также был вынужден прервать предвыборную речь из-за сигнала сирены, оповещающего о ракетном ударе. Сработала система оповещения о ракетной атаке со стороны сектора Газа. Политика из зала эвакуировала охрана.

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Израиль сектор Газа ХАМАС Нетаньяху Железный купол

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