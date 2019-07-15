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Нетаньяху критикует Европу за мягкость к Ирану

15 июля, 23:25

Израиль продолжит делать все необходимое, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия

Фото: AFP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник раскритиковал европейские страны за попытки спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, передает израильское ТВ.

"В Европе есть те, кто не проснется от угрозы, пока иранские ракеты с ядерными боеголовками не упадут на европейскую землю", – заявил он.

"Мы продолжим делать все необходимое, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия", – добавил Нетаньяху.

Он также сравнил ситуацию вокруг СВПД с "пацифизмом в 1930-е" в Европе, имея в виду бездействие европейских стран перед агрессивной внешней политикой Гитлера в преддверии Второй мировой войны.

Накануне ФРГ, Франция и Великобритания указали на необходимость продолжать диалог по проблеме СВПД, в том числе через совместную комиссию по СВПД.

Ранее в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что в Брюсселе полагают, что недавний отказ Тегерана от исполнения некоторых обязательств в рамках СВПД носит обратимый характер.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

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Тег Израиль, Иран, ядерное оружие, Нетаньяху, ядерная сделка, СВПД

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Источник:

Интерфакс-Украина

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