Нетаньяху отдал приказ продолжить ответные удары по сектору Газа

Премьер-министр заявил, что ХАМАС "заплатит очень высокую цену"

Фото из открытых источников..

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военным продолжать ответные удары по террористическим целям в секторе Газа. Об этом премьер заявил на заседании правительства в воскресенье, пятого мая.

"Сегодня утром я дал указание Армии обороны Израиля продолжать нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа, а также направить к границе вокруг сектора дополнительные бронетанковые соединения, артиллерию и пехоту", — сказал премьер-министр.

"Мы действуем и продолжим действовать ради восстановления мира и безопасности жителей юга Израиля", — добавил Нетаньяху, отметив, что "ХАМАС несет ответственность не только за свои атаки и действия, но и за деятельность "Исламского джихада". ХАМАС "заплатит очень высокую цену", пообещал он.

Напомним, что боевики ХАМАС запустили десятки ракет по Израилю из сектора Газа, однако атаку отразила система противоракетной обороны "Железный купол". Пока не известно, удалось ли "Железному куполу" сбить все ракеты ХАМАС. Однако были засняты кадры обломков ракет, обнаруженных вблизи жилого здания в одном из населенных пунктов, а также на трассе № 4 недалеко от Ашкелона.

Кроме этого, мы сообщали, что США осудили ракетный обстрел территории Израиля палестинскими боевиками и поддержали ответные израильские удары, квалифицировав их как средство самообороны. Также Соединенные Штаты призывают "тех, кто несет ответственность за насилие, немедленно прекратить эту агрессию".

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