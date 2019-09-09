Нетаньяху перепутал Бориса Джонсона с Борисом Ельциным

Премьера сразу поправили, на что он улыбнулся и заявил, что просто проверял, насколько внимательно его слушают.

/ Фото: AFP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его Ельциным.

Это произошло в ходе заседания, где Нетаньяху рассказывал о своем визите в Британию, сообщает Haaretz.

"Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - сказал Нетаньяху.

Премьера сразу поправили, на что он улыбнулся и заявил, что просто проверял, насколько внимательно его слушают.

Напомним: британский политик Борис Джонсон является премьер-министром Великобритании с 24 июля 2019 года. Борис Ельцин возглавлял Российскую Федерацию с 1991 по 1999 годы. Он умер в 2007 году.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в течение недели может приехать на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее израильский премьер осуществил двухдневный визит в Украину. В рамках визита Биньямин Нетаньяху почтил память украинцев, погибших во Второй мировой . Премьер-министр Израиля посетил мемориальный комплекс в киевском Парке Вечной Славы и возложил цветы к памятнику Неизвестному Солдату.

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