Нетаньяху заявил, что Иран "пересек красную линию"
Нетаньяху заявил, что воздушные удары Израиля по иранским целям в Сирии были "уместными"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удары по иранским объектам в Сирии "уместными", поскольку страна пересекла красную черту.
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что воздушные удары Израиля по иранским целям в Сирии были "уместными", поскольку исламская республика "пересекла красную линию", – говорится в сообщении.
По его словам, в ответ на это Израиль нанес масштабный удар по иранским объектам в Сирии.
"Мы находимся в разгаре длительной битвы, и наша политика понятна: мы не позволим Ирану закрепиться в Сирии в военном плане", – сказал Нетаньяху.
Напомним, иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. В свою очередь "ответка" не заставила себя долго ждать. Израиль нанес массированный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. В то же время официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что Россия была проинформирована о планирующемся ударе.
От удара израильской армии по силам Ирана в Сирию погибли 15 человек.
После массированного удара Ирана по позициям Израиля американцы выразили поддержку израильской армии в вопросе ответных действий.