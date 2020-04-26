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Названа причина предсмертного состояния Ким Чен Ына: СМИ опубликовали детали

26 апреля, 15:45

Станислав Кожемякин

Северокорейский диктатор оказался в вегетативном состоянии из-за неумелого доктора

Южнокорейские журналисты обнаружили поезд лидера КНДР Ким Чен Ына в курортном города Вонсан на востоке страны. Это подтверждает опубликованную Сеулом информацию о том, что диктатор находится за пределами Пхеньяна.

Об этом сообщает исследовательский центр 38 North, который опубликовал соответствующие спутниковые снимки.

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В частности, 21 и 23 апреля поезд стоял на станции, которая предназначается персонально для семьи Ким.

В то же время, другие независимые либо официальные источники не подтвердили эту информацию, как и то, находился ли Ким Чен Ын в Вонсане.

В 38 North подчеркнули, что местонахождение поезда не свидетельствует о его местоположении или состоянии его здоровья.

Фото: Maxar Technologies-38 North/REUTERS

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Фото: Maxar Technologies-38 North/REUTERS

В то же время, другие издания открыто рассуждают о смерти северокойского правителя. Например, Shukan Gendai пишет, что он мог умереть из-за халатности врача при операции на его сердце.

По версии журналистов, Ким Чен Ыну стало плохо во время поездки по стране. Он отправился в ближайшую больницу и попросил прислать бригаду квалифицированных врачей.

Оказалось, что он нуждается в операции по стентированию сердечных кровеносных сосудов. Из-за тяжелого состояния Ына операцию доверили местному врачу, который так распереживался, что у него начали дрожать руки.

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Тем более, у врача не было опыта подобных операций на тучных пациентах, и в результате ему потребовалось восемь минут вместо одной, и лидер Северной Кореи перешел в вегетативное состояние.

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КНДР операция Ким Чен Ын Северная Корея

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