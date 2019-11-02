Неверную жену и ее любовника выпороли батогом на площади: видео

В Индонезии, где ранее уже неоднократно публично пороли женщин за секс до свадьбы, пару любовников наказали за незаконные отношения.

Замужнюю женщину, которая завела роман "на стороне" выпороли у всех на глазах – женщине досталось 25 ударов батогом. Ее возлюбленного тоже не пощадили – его выпороли 28 раз.

Кроме того, они оба провели месяц в тюрьме. Любопытно, что нарушителем местных законов оказался один из разработчиков.

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Публичные порки в мусульманской Индонезии являются достаточно обыденным делом. В этой стране могут высечь за многие привычные жителям западных стран вещи: продажу и употребление алкоголя, азартные игры, а также внебрачные или однополые сексуальные отношения.

Напомним, в сентябре на улицы Джакарты и других индонезийских городов вышли тысячи человек. Они протестовали против законопроекта о запрете секса до брака, абортов, оскорбления президента страны, государственных символов и религии.

В то же время в соседнем Бангладеш стараются бороться с преступлениями против женщин – недавно в стране решили казнить 16 человек, причастных к жестокому убийству 19-летней студентки.

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