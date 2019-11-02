Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Неверную жену и ее любовника выпороли батогом на площади: видео

2 ноября, 04:53

Индонезийку жестоко наказали за супружескую неверность

В Индонезии, где ранее уже неоднократно публично пороли женщин за секс до свадьбы, пару любовников наказали за незаконные отношения.

Замужнюю женщину, которая завела роман "на стороне" выпороли у всех на глазах – женщине досталось 25 ударов батогом. Ее возлюбленного тоже не пощадили – его выпороли 28 раз.

Кроме того, они оба провели месяц в тюрьме. Любопытно, что нарушителем местных законов оказался один из разработчиков.

Реклама

Публичные порки в мусульманской Индонезии являются достаточно обыденным делом. В этой стране могут высечь за многие привычные жителям западных стран вещи: продажу и употребление алкоголя, азартные игры, а также внебрачные или однополые сексуальные отношения.

В тренде
Слышал "голоса" в голове: в России психбольной алкоголик зарезал ребенка в детсаду, подробности трагедии
Иллюстрация

Напомним, в сентябре на улицы Джакарты и других индонезийских городов вышли тысячи человек. Они протестовали против законопроекта о запрете секса до брака, абортов, оскорбления президента страны, государственных символов и религии.

В то же время в соседнем Бангладеш стараются бороться с преступлениями против женщин – недавно в стране решили казнить 16 человек, причастных к жестокому убийству 19-летней студентки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Индонезия измена любовники порка выпороли

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Компания в Китае удочерила панду: видео
Компания в Китае удочерила панду: видеоДругие страны
В Турции сообщили неприятную новость для туристов
В Турции сообщили неприятную новость для туристовTravel
"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки
Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушкиFun
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видео
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видеоДругие страны
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причина
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причинаСША

Новости партнеров

Loading...
загрузка...