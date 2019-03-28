Невероятное открытие в Израиле: найдена крупнейшая в мире соляная пещера
Оказалось, что длина пещеры Малха – 10 километров, то есть на 4 километра больше иранской пещеры "Трех обнаженных"
Археологи обнаружили в Израиле самую длинную соляную пещеру в мире. Она находится под горой Содом, название которой знакомо христианам из Ветхого завета, иудеям – из Торы.
В священном писании упоминаются города Содом и Гоморра. Их жители много грешили, за что были уничтожены. Спастись мог лишь праведный Лот с семьей, и то при условии, что не оглянется, но его жена ослушалась и превратилась в соляной столб.
Уж чего-чего, а соли здесь действительно хватает: она блоками заполнила всю пещеру Малха.
"Сейчас мы находимся в свадебном зале. Мы так его прозвали за цвет сталактитов и сталагмитов. Они очень белые и сильно сияют", – объясняет представитель исследовательского центра Эфраим Коэн.
Прежде звание самой длинной удерживала пещера "Трех обнаженных" в Иране – более 6 км длиной. Пещеру Малха считали 5-километровой, однако недавно ее измерили новейшими лазерными устройствами и обнаружили настоящую длину.
"Двойным измерением установили: соляная пещера простирается более чем на 10 километров. Это уникальная пещера такого параметра", – утверждает Коэн.
Пещеру изучали 80 спелеологов – в частности, из Болгарии, Великобритании, Румынии и Чехии. Специалисты говорят, что такие исследования можно делать лишь сообща.
"Спуск в пещеру – это не одиночное занятие, как некоторые виды спорта. Здесь всегда важно быть с друзьями, с хорошими людьми, потому что это будет прогулка длиной в сутки в довольно сложных условиях", – сказал участник экспедиции по картографирование пещеры Боаз Лангфорде.
Эксперты называют пещеру, по сути, руслом подземной реки. Тысячи лет назад дождевая вода проложила себе путь сквозь залежи соли. И этот процесс продолжается, поэтому ученые ласково называют пещеру живой.
Напомним, в сентябре археологи обнаружили в около Галилейского моря пещеры и древний поселок Хирбет Кана, в котором Иисус мог сотворить чудо превращения воды в вино.
Мы также писали о древней пещере в Иордании, в которой владелец создал популярный ресторан.
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