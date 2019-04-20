Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Незрячий пожилой японец на яхте пересек Тихий океан

Сегодня, 17:34

Помогал мужчине американец, который согласился быть штурманом и лоцманом


52-летний Мицуихиро Ивамото преодолел 14 тысяч километров на яхте за два месяца. Правда, не без помощи. Взял в плавание с собой американца.

Помощник сообщал о направлении ветра и другие технические детали. Но руководил судном именно незрячий японец.

Для Ивамото, потерявшего зрение в 16 лет, это уже вторая попытка пересечь океан. Первая оказалась неудачной. Японец объявил сбор средств в свою поддержку. Все вырученные деньги – пойдут в благотворительный фонд по изучению болезней, приводящих к слепоте.

Напомним, что в декабре 2018 года 71-летний житель Франции Жан-Жак Савен отправился в путешествие с целью пересечь Атлантический океан в оранжевой капсуле бочкообразной формы при помощи только океанических течений.

Мы также писали об экстремальном путешествии троих выходцев из Николаева, которые задались целью преодолеть 10 тыс. км по Африке на старом "Москвиче"и побывать в 10 странах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег путешествие, плавание, океан, незрячий, японец

Вы сейчас просматриваете новость " Незрячий пожилой японец на яхте пересек Тихий океан". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как съездить в Европу за копейки: советы опытных путешественников

15 апреля, 15:59

Питаться можно в специальных супермаркетах, а жить – у добровольцев

К рекорду идет: киевлянин отправился в пешее путешествие в Лиссабон

13 апреля, 07:19

Украинец пошел пешком в столицу Португалии. Надеется уложиться в 200 дней

Что брать с собой в путешествие: список обязательных вещей

1 апреля, 11:45

Не забудьте взять с собой в поездку сменную обувь и теплую одежду

Туристы смогут бесплатно пожить в самой счастливой стране

15 марта, 09:51

Восемь финнов приглашают в гости иностранцев

Объявлено имя самой молодой миллиардерши в мире

11 самых избалованных детей знаменитостей

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Освобождение Савченко и Рубана: Луценко сделал заявление

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Шпаргалка для дачников: Секреты хорошего урожая огурцов

Оля Полякова удивила неожиданным признанием

Названы полезные сладости, от которых не толстеют

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Украинцев пересадят на иранские автомобили

Умные фитнес-браслеты по "копеечным" ценам

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Сегодня, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Сегодня, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

18 апреля, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму