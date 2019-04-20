Незрячий пожилой японец на яхте пересек Тихий океан

Помогал мужчине американец, который согласился быть штурманом и лоцманом

52-летний Мицуихиро Ивамото преодолел 14 тысяч километров на яхте за два месяца. Правда, не без помощи. Взял в плавание с собой американца.

Помощник сообщал о направлении ветра и другие технические детали. Но руководил судном именно незрячий японец.

Для Ивамото, потерявшего зрение в 16 лет, это уже вторая попытка пересечь океан. Первая оказалась неудачной. Японец объявил сбор средств в свою поддержку. Все вырученные деньги – пойдут в благотворительный фонд по изучению болезней, приводящих к слепоте.

Напомним, что в декабре 2018 года 71-летний житель Франции Жан-Жак Савен отправился в путешествие с целью пересечь Атлантический океан в оранжевой капсуле бочкообразной формы при помощи только океанических течений.

Мы также писали об экстремальном путешествии троих выходцев из Николаева, которые задались целью преодолеть 10 тыс. км по Африке на старом "Москвиче"и побывать в 10 странах.

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