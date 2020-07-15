Українська
$ 27,14
30,87
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Ни машин, ни квартир: что скрывает декларация Лукашенко

15 июля, 14:30

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

СМИ узнали, чем владеет президент Беларуси

У президента Беларуси Александра Лукашенко нет ни собственного жилья, ни автомобиля, говорится в его декларации, опубликованной государственными СМИ в преддверии очередных президентских выборов, которые пройдут 9 августа.

Реклама

Как сообщает tut.by, согласно указанным главой государства данным, он живет только на зарплату – в 2019 году Лукашенко получил чуть более 117 тыс. белорусских рублей дохода (48,8 тыс. долларов).

В то же время в графах "Недвижимое имущество" и "Иное имущество" указано: "Нет".

Первая леди Беларуси Галина Лукашенко получает намного меньше своего супруга – в 2019 году ее доход составил 5,5 тысячи белорусских рублей. Это пенсия и доход от акций.

В тренде
"Карабах наш": в Баку тысячи людей требовали начать войну с Арменией (фото, видео)

В то же время жена Лукашенко владеет жилым домом на 196 кв. м, земельным участком площадью 0,1498 га в городе Шклов Могилевской области, половиной доли в праве собственности на жилой дом в Шкловском районе площадью 54 кв. м и 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".

Реклама

Напомним, что ЦИК Беларуси отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом на выборах президента страны, которые должны пройти 9 августа.

В связи с этим 14 июля по всей Беларуси начались протесты, в результате которых только в Минске задержано более 200 человек, также прошли задержания в Пружанах, Гомеле, Бресте, Бобруйске, Солигорске, Столбцах и Гродно.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь декларация Александр Лукашенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еду брать нельзя, везде тепловизоры: как сейчас отдыхают в Турции (фото)
Еду брать нельзя, везде тепловизоры: как сейчас отдыхают в Турции (фото)Другие страны
Дело не в Китае: ученые озвучили новую версию происхождения коронавируса
Дело не в Китае: ученые озвучили новую версию происхождения коронавирусаДругие страны
Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человек
Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человекДругие страны
Венесуэла сбила частный американский самолет
Венесуэла сбила частный американский самолетДругие страны
Вспышка бубонной чумы на границе с РФ: инфекционист оценил угрозу
Вспышка бубонной чумы на границе с РФ: инфекционист оценил угрозуРоссия
По воздуху: ВОЗ признала еще один способ заражения COVID-19
По воздуху: ВОЗ признала еще один способ заражения COVID-19Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять