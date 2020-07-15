Ни машин, ни квартир: что скрывает декларация Лукашенко

У президента Беларуси Александра Лукашенко нет ни собственного жилья, ни автомобиля, говорится в его декларации, опубликованной государственными СМИ в преддверии очередных президентских выборов, которые пройдут 9 августа.

Реклама

Как сообщает tut.by, согласно указанным главой государства данным, он живет только на зарплату – в 2019 году Лукашенко получил чуть более 117 тыс. белорусских рублей дохода (48,8 тыс. долларов).

В то же время в графах "Недвижимое имущество" и "Иное имущество" указано: "Нет".

Первая леди Беларуси Галина Лукашенко получает намного меньше своего супруга – в 2019 году ее доход составил 5,5 тысячи белорусских рублей. Это пенсия и доход от акций.

В то же время жена Лукашенко владеет жилым домом на 196 кв. м, земельным участком площадью 0,1498 га в городе Шклов Могилевской области, половиной доли в праве собственности на жилой дом в Шкловском районе площадью 54 кв. м и 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".

Реклама

Напомним, что ЦИК Беларуси отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом на выборах президента страны, которые должны пройти 9 августа.

В связи с этим 14 июля по всей Беларуси начались протесты, в результате которых только в Минске задержано более 200 человек, также прошли задержания в Пружанах, Гомеле, Бресте, Бобруйске, Солигорске, Столбцах и Гродно.