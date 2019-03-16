Ни сожаления, ни раскаяния: в Новой Зеландии перед судом предстал напавший на мечети террорист

В результате стрельбы в мечетях погибли 49 человек

Ни сожаления, ни раскаяния: в Новой Зеландии перед судом предстал напавший на мечети террорист 2019-03-16T18:06:00+02:00 Другие страны В результате стрельбы в мечетях погибли 49 человек

В результате нападения погибли 49 человек, еще полсотни – ранены.

"С 48-ми пациентов, привезенных в больницу, семеро уже выписали. Еще одну девочку четырех лет – перевезли в другой госпиталь в критическом состоянии. Остальные пациенты – на больничных койках: некоторые в стабильном состоянии, а некоторые нет. Около десяти – до сих пор в интенсивной терапии", – рассказал глава отделения хирургии больницы Крайстчерча Грег Робертсон.

На заседании суда главный подозреваемый не высказал ни сожаления, ни раскаяния. Первое слушание длилось чуть больше часа, и за это время Брентон успел показать нацистский жест. Судья назначил следующее слушание на 5 апреля.

Кроме того, под арестом находятся еще два человека: на данный момент правоохранители выясняют, имеют ли эти люди какое-то отношение к теракту. Полиция склоняется к тому, что Таррант был единственным исполнителем нападения.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу. Жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях Крайстчерча. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

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