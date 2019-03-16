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Ни сожаления, ни раскаяния: в Новой Зеландии перед судом предстал напавший на мечети террорист

Сегодня, 18:06

В результате стрельбы в мечетях погибли 49 человек

Ни сожаления, ни раскаяния: в Новой Зеландии перед судом предстал напавший на мечети террорист Другие страны В результате стрельбы в мечетях погибли 49 человек

В Новой Зеландии перед судом предстал 28-летний Брентон Таррант, арестованный за нападение на две мечети. Материалов по делу более чем достаточно, ведь злоумышленник транслировал теракт. Мужчина, вооружившись дробовиком, открыл огонь по верующим. За судебным делом следили журналисты "Сегодня".

В результате нападения погибли 49 человек, еще полсотни – ранены.

"С 48-ми пациентов, привезенных в больницу, семеро уже выписали. Еще одну девочку четырех лет – перевезли в другой госпиталь в критическом состоянии. Остальные пациенты – на больничных койках: некоторые в стабильном состоянии, а некоторые нет. Около десяти – до сих пор в интенсивной терапии", – рассказал глава отделения хирургии больницы Крайстчерча Грег Робертсон.

На заседании суда главный подозреваемый не высказал ни сожаления, ни раскаяния. Первое слушание длилось чуть больше часа, и за это время Брентон успел показать нацистский жест. Судья назначил следующее слушание на 5 апреля.

Кроме того, под арестом находятся еще два человека: на данный момент правоохранители выясняют, имеют ли эти люди какое-то отношение к теракту. Полиция склоняется к тому, что Таррант был единственным исполнителем нападения.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу. Жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях Крайстчерча. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

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