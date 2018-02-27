Нигерия официально признала исчезновение более сотни школьниц

В Нигерии 111 школьниц, пропавших после нападения боевиков группировки "Боко Харам" на государственную школу, официально признаны похищенными.

Об этом пишет New Straits Times со ссылкой на AFP. О похищении власти страны заявили сегодня, 26 февраля, через неделю после исчезновения детей. Инцидент произошел в Дапчи, штат Йобе, после неоднократных заявлений военных и правительства о том, что "Боко Харам" находятся на грани поражения.

Нападение возродило мучительные воспоминания о массовом похищении 276 девушек из другой школы-интерната в Чибоке (Нигерия) в апреле 2014 года. Спустя почти 4 года после похищения 112 детей остаются в плену.

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Президент страны Мухаммаду Бухари сказал, что его правительство полно решимости обеспечить освобождение всех, кого удерживают исламистские боевики, и вернуть "похищенных девушек в их семьи".

Ранее сообщалось, что в Нигерии пропали без вести 111 учениц школы после нападения боевиков террористической группировки Боко Харам. Как сообщили в местной полиции, боевики совершили нападение на среднюю школу города Дапчи, штат Йобе, еще в понедельник, 19 февраля. После этого из школы исчезли 111 учениц. Их судьба по состоянию на сегодняшний день неизвестна.

Как сообщалось, по крайней мере 82 школьницы из лицея в нигерийском городе Чибок, похищенные боевиками радикального движения "Боко харам", были освобождены в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

Отметим, боевики "Боко харам" в апреле 2014 года похитили из лицея в Чибоке 276 девочек. Позднее 57 из них удалось сбежать.

Ранее не раз появлялась информация о том, что радикалы могли насильно выдавать девочек замуж или продавать в рабство. По данным СМИ, в общей сложности с 2009 года "Боко харам" похитила по меньшей мере 2 тысячи человек.