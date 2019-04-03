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Нигерийские пираты захватили украинских моряков: появились подробности

Сегодня, 15:35

Группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза Contship Oak, стоящего на якоре в Дуала

Фото: архив
Фото: архив.
Нигерийские пираты захватили украинских моряков: появились подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4a8/7f2/5ca4a87f2d293.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4a8/7f2/5ca4a87f2d293.jpg Другие страны Группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза Contship Oak, стоящего на якоре в Дуала

Группа вооруженных нигерийских пиратов 30 марта проникла на борт контейнеровоза Contship Oak в Гвинейском заливе, взяла в заложники членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении. Среди заложников есть украинцы, сообщает сайт Профессионального союза работников морского транспорта Украины.

"30 марта 2019 года группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза Contship Oak (…), стоящего на якоре в Дуала (Камерун, пролив Бонни, Гвинейский залив), забрала все ценные вещи, взяла в заложники четверых членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

По информации, полученной Морским информационным центром от родственников одного из моряков, среди заложников есть украинцы. Информация о происшествии передана в МИД Украины, а также консулу Украины в Нигерии. Семье была предложена помощь специалистов и оказана всевозможная поддержка.

По состоянию на 2 апреля судно ошвартовано в порт Дуала.

Судно 2007 года постройки принадлежит греческой компании, указали в профсоюзе.

Министерство иностранных дел принимает все необходимые в чрезвычайной ситуации меры, сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"МИД принимает меры в указанной чрезвычайной ситуации в соответствии с установленными полномочиями", – сказал он в среду, комментируя захват заложников нигерийскими пиратами.

В то же время, Кирилич отметил, что публичные комментарии по делу на этом этапе не способствуют быстрому решению проблемы. "Они были бы более эффективными после ее решения", - отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что пираты похитили у побережья Нигерии 12 членов экипажа швейцарского судна, в том числе граждан Украины, Словении, Румынии, Хорватии, Боснии и Филиппин. Члены экипажа были похищены 22 сентября из судна, направлявшегося из города Лагос в порт Харкорт.

Ранее корабль вышел из нигерийского порта Лагос с партией зерна. Нападение пиратов произошло в 45 милях к юго-западу от острова Бонне. Пиратам удалось захватить 12 из 19 членов команды.

В компании заявили о сотрудничестве с властями Нигерии для оперативного и безопасного освобождения моряков.

Ранее нигерийские пираты похитили шесть человек из экипажа немецкого судна.

Как сообщалось, количество пиратских атак на морские судав водах Восточной Африки в 2017 году увеличилось вдвое.

Также сайт "Сегодня" писал о том,как разведка выслеживает современных пиратов.

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Тег пираты, моряки, плен

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Источник:

Интерфакс-Украина

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