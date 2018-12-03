Нигерийский президент заверил, что он не клон

Поводом для этих сплетен стал долгий курс лечения Бухари, который тот проходил в Лондоне

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг слухи о том, что он умер, и его подменили двойником из Судана, пишет The Guardian. Как отмечает издание, поводом для этих сплетен стал долгий курс лечения Бухари, который тот проходил в Лондоне. Тем не менее, несмотря на солидный возраст, нигерийский лидер подчеркнул, что он по-прежнему полон сил и с нетерпением ждет своего дня рождения.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг ходящий по интернету слух о своей смерти и подмене на двойника из Судана, пишет The Guardian.

Бухари, который собирается участвовать в февральских выборах, в прошлом году провёл пять месяцев в Великобритании, где проходил курс лечения. Согласно одной из теорий, которую помимо интернет-пользователей подхватили и некоторые политические оппоненты Бухари, нигерийского лидера подменили на суданского двойника по имени Джубрил.

Доказательств для таких утверждений так и не появилось, однако это не помешало видеороликам, посвященным этой теме, набрать тысячи просмотров на YouTube и в Facebook.

"Могу вас заверить, что я настоящий, — заявил Бухари. — Вскоре я буду праздновать свое 76-летие, и я все еще полон сил".

"Многие надеялись на то, что я умру, когда мне нездоровилось. Некоторые даже связались с вице-президентом, чтобы тот рассмотрел их кандидатуры на пост заместителя, так как они считали, что я умер. Это, конечно, сильно его смутило, и он навестил меня, когда я уже шёл на поправку в Лондоне", — сообщил он.

По словам нигерийского лидера, он с нетерпением ждёт своего дня рождения — 17 декабря.

"Если кто меня и сможет терроризировать, так это мои внуки, которых расплодилось уже многовато", — добавил Бухари.

Заявление президента было озаглавлено следующим образом: "Это настоящий я, президент Бухари отвечает на голословные обвинения касательно клона". Запись, на которой коллеги президента смеются, слушая как тот отвечает на этот вопрос, была закреплена в ленте аккаунта Бухари в Twitter.

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