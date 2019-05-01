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Никакого побега из Венесуэлы: Мадуро резко ответил на заявление Помпео

1 мая, 08:58

Положение действующего президента Венесуэлы осложнилось – его готовятся сместить и не исключен варианта побега из страны

Николас Мадуро
Николас Мадуро. Фото: AFP

В Венесуэле заявляют о "финальном этапе" отстранения президента Николаса Мадуро, однако сам действующий гарант отрицает заявления представителей США о якобы его побеге из страны. Об этом он заявил в своем обращении по государственному телевидению.

Как заявлял госсекретарь США Майк Помпео, Мадуро якобы уже был готов покинуть Венесуэлу и отправится на Кубу, сообщал ТАСС.

"У него (Мадуро – ред.) на взлетной полосе стоял подготовленный самолет, он был готов покинуть (Венесуэлу) сегодня утром (1 мая — ред.). Насколько мы понимаем, русские уговорили его остаться. Он направлялся в Гавану. Уже не раз говорили, что Мадуро окружен кубинцами и поддерживается русскими в Венесуэле", – сказал американский дипломат.

В то же время сам Николас Мадуро назвал сумасшествием слова американских чиновников и отрицает, что готовился к побегу, передает Корреспондент.

"В Соединенных Штатах еще не было такого сумасшедшего правительства, как это… Болтон, Пенс, Помпео – сколько в них ненависти… До какого уровня может дойти бесчувственность, безумие, ложь, манипуляции? Майк Помпео вечером сказал, что у меня, у Мадуро, был самолет, готовый улететь, и что русские запретили мне покидать страну. Сеньор Помпео, пожалуйста, как несерьезно!", – ответил действующий президент Венесуэлы.

Как мы писали, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, министр обороны Венесуэлы согласился с тем, что Мадуро должен уйти. Эту идею поддерживают и председатель Верховного суда этой страны Майкель Морено, и глава президентской гвардии Иван Эрнандес.

Также на днях Помпео заявлял, что США создают международную коалицию по смещению Мадуро. Госсекретарь отметил, что у США есть партнеры для совместной работы по всему миру. В качестве одной из мер он назвал продолжение давления на Кубу, поскольку "кубинцы обеспечивают огромное количество органов безопасности внутри Венесуэлы".

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Тег Венесуэла, побег, Мадуро, Помпео

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