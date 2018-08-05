Никто не кинется царя спасать: соцсети троллят Путина после "покушения" на Мадуро

Новость о покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с использованием вооруженных взрывчаткой дронов и сообщение СМИ о взрыве газа в жилом доме, расположенном неподалеку от места проведения церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии, вызвало бурную реакцию в сети.

Одни наблюдатели подметили, что сразу после громкого хлопка телохранители накрыли Мадуро бронещитами, другие – иронизируют, что колонны гвардейцев начали массового разбегаться, и задают вопрос, сохранят ли верность Путину российские силовики в похожем случае.

Во время парада в Каракасе на президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение с помощью дронов со взрывчаткой . Пострадали несколько военнослужащих pic.twitter.com/TTQnAudIvH — Лентач (@oldLentach) August 5, 2018

Пользователи соцсетей также подсказывают президенту РФ, что в России нужно запретить квадрокоптеры и дроны, способные нести взрывчатку. А кто-то предположил, что Путин вместо себя выставит двойников.

А проживающий в Лондоне российский предприниматель, миллионер и политэмигрант Евгений Чичваркин потроллил организаторов "покушения" за то, что они выбрали некачественный дрон.

Ранее сообщалось о покушении на президента Венесуэлы: главные подробности и мировая реакция.