Никто не кинется царя спасать: соцсети троллят Путина после "покушения" на Мадуро

Сегодня, 13:47

Сохранят ли верность Путину российские силовики, интересуются пользователи соцсетей

Мадуро закрыли бронещитами / Фото: скриншот
Мадуро закрыли бронещитами / Фото: скриншот

Новость о покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с использованием вооруженных взрывчаткой дронов и сообщение СМИ о взрыве газа в жилом доме, расположенном неподалеку от места проведения церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии, вызвало бурную реакцию в сети.

Одни наблюдатели подметили, что сразу после громкого хлопка телохранители накрыли Мадуро бронещитами, другие – иронизируют, что колонны гвардейцев начали массового разбегаться, и задают вопрос, сохранят ли верность Путину российские силовики в похожем случае.

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Пользователи соцсетей также подсказывают президенту РФ, что в России нужно запретить квадрокоптеры и дроны, способные нести взрывчатку. А кто-то предположил, что Путин вместо себя выставит двойников.

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А проживающий в Лондоне российский предприниматель, миллионер и политэмигрант Евгений Чичваркин потроллил организаторов "покушения" за то, что они выбрали некачественный дрон.

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Ранее сообщалось о покушении на президента Венесуэлы: главные подробности и мировая реакция.
Путин, соцсети, троллинг
Источник:

"Сегодня"

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