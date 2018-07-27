Норвегия поддержала декларацию Госдепа США по Крыму

Сегодня, 02:39

Норвегия не признает аннексию Крыма

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

Министерство иностранных дел Норвегии поддержало декларацию Государственного департамента США, который выступил против незаконной аннексии Крыма Россией.

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"Норвегия приветствует и поддерживает заявление госсекретаря США Майка Помпео, подтвердив позицию США против незаконной аннексии Россией Крыма. Необходимо соблюдать нормы международного права, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – сообщили в МИД.

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Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией и будут продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма - об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции с Трампом в Хельсинки.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал "смешными" слова Путина по аннексии полуострова. Он отметил, что на переговорах с российским лидером Трамп не сдал ни одной позиции по Украине и Крыму.
Норвегия, Крым, декларация, Госдеп США
Источник:

"Сегодня"

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