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Норвегия собрала доказательства вмешательства России во время учений НАТО

Сегодня, 23:10

Норвегия имеет электронное подтверждение того, что РФ глушила сигналы системы GPS

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.
Норвегия собрала доказательства вмешательства России во время учений НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/008/c8c/5c9008c8ca809.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/008/c8c/5c9008c8ca809.jpg Другие страны Норвегия имеет электронное подтверждение того, что РФ глушила сигналы системы GPS

Норвегия в понедельник заявила, что располагает доказательствами того, что Россия глушила сигналы GPS в ходе недавних военных учений НАТО.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Норвегии Франко Бакке-Йенсена.

"Норвегия имеет электронное подтверждение того, что РФ глушила сигналы системы GPS на последних военных учениях НАТО, и требует объяснений от своего восточного соседа", – говорится в сообщении.

Как известно, Норвегия и Финляндия в ноябре заявили, что Россия намеренно вызывала перебои в сигналах GPS до и во время военных учений, что также повлияло на навигацию гражданской авиации в Арктике. Москва это отрицает и попросила доказательств. И теперь норвежский министр обороны подчеркнул, что "доказательства предоставили". Российская сторона пообещала экспертно их рассмотреть. Кроме того, Франк Бакке-Йенсен добавил, что "чтобы быть соседом России – надо быть терпеливым".

Напомним, учения НАТО стартовали 25 октября. В маневрах на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии принимали участие военнослужащие из 32 стран, включая украинцев, финнов и шведов.

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Тег Россия, Норвегия, НАТО, учения, gps, сигнал, вмешательство России

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