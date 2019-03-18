Норвегия собрала доказательства вмешательства России во время учений НАТО
Норвегия имеет электронное подтверждение того, что РФ глушила сигналы системы GPS
Норвегия в понедельник заявила, что располагает доказательствами того, что Россия глушила сигналы GPS в ходе недавних военных учений НАТО.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Норвегии Франко Бакке-Йенсена.
"Норвегия имеет электронное подтверждение того, что РФ глушила сигналы системы GPS на последних военных учениях НАТО, и требует объяснений от своего восточного соседа", – говорится в сообщении.
Как известно, Норвегия и Финляндия в ноябре заявили, что Россия намеренно вызывала перебои в сигналах GPS до и во время военных учений, что также повлияло на навигацию гражданской авиации в Арктике. Москва это отрицает и попросила доказательств. И теперь норвежский министр обороны подчеркнул, что "доказательства предоставили". Российская сторона пообещала экспертно их рассмотреть. Кроме того, Франк Бакке-Йенсен добавил, что "чтобы быть соседом России – надо быть терпеливым".
Напомним, учения НАТО стартовали 25 октября. В маневрах на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии принимали участие военнослужащие из 32 стран, включая украинцев, финнов и шведов.
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