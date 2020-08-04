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Норвегия запретила высадку с больших круизных лайнеров в своих портах

4 августа, 03:47

Елена Вус Елена Вус

Вирус мог быть разнесен с лайнера в десятках городов

Норвегия запретила останавливаться в своих портах лайнерам с более сотней пассажиров на борту. Запрет будет действовать в течение двух недель и не будет касаться международных и внутренних паромов.

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Об этом заявил министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе, отметив, что решение было принято после вспышки коронавируса на борту круизного лайнера MS Roald Amundsen компании Hurtigruten, где заразились не менее пяти пассажиров и 36 членов экипажа, пишет DW.

Сейчас они находятся в больнице города Тромсе, где также стоит лайнер. Власти города призвали всех, кто находился на борту корабля или контактировал с пассажирами и членами экипажа, связаться с больницами.

Кроме того, в ведомстве по охране здоровья опасаются, что вирус мог быть разнесен с лайнера в десятках городов и сел вдоль западного побережья Норвегии. В общем могли быть затронуты 69 населенных пунктов, передает агентство новостей NTB.

Напомним, что круизная компания Hurtigruten была одной из первых, которая возобновила плавание во время пандемии.

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Генеральный директор Hurtigruten Даниэль Скилдам заявил, что по предварительной оценке, произошел сбой в нескольких внутренних процедурах. Теперь компания на неопределенный срок остановила работу своих трех круизных лайнеров. Полиция Норвегии заявила, что начнет расследование этого случая.

Напомним, ранее на борту круизного лайнера Grand Princess, где находилось 46 украинцев, зафиксировали вспышку коронавируса.

Корабль находился у берегов Калифорнии. Американские власти начали эвакуацию и решили – иностранные граждане могут сойти на берег, только если их заберут домой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Норвегия порт лайнер коронавирус COVID-19
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