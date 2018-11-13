Норвежский фрегат ценой в 650 млн долларов затонул после столкновения с танкером

Власти устанавливают, как оснащенный новейшими системами отслеживания надводных, подводных и воздушных целей фрегат не заметил танкер

Один из самых современных фрегатов Военно-морских сил Норвегии F 313 Helge Ingstad практически целиком затонул, несмотря на усилия спасательная службы, сотрудники которой пытались этому помешать, после того, как его протаранил мальтийский танкер Sola TS.

На видео, опубликованном Норвежской прибрежной администрацией, видно, что на данный момент над поверхностью воды виднеются только самая верхняя часть надстройки корабля и антенны.

Это может стать очень дорогостоящей потерей для ВМС Норвегии, поскольку покупка Helge Ingstad обошлась норвежской казне от 500 до 650 млн долларов.

На данный момент норвежские власти устанавливают, кто в момент аварии находился на мостике дорогостоящего фрегата и почему суперсовременный боевой корабль, оснащенный новейшими системами поиска и отслеживания надводных, подводных и воздушных целей, не заметил такой большой танкер.

Напомним, что столкновение Helge Ingstad с Sola TS в Северном море произошло в районе норвежского порта Берген утром 8 ноября, когда фрегат возвращался с военных учений НАТО Trident Juncture 2018.

После случившегося все 127 человек его экипажа были эвакуированы, из которых семеро пострадали. В то же время никто из 23 человек экипажа танкера не пострадал.

Позже в спасательной службе Норвегии сообщили, что корабль может затонуть, поскольку поступающую воду не успевают откачивать.